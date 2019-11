Kein Platz für Sturm-Juwel

Es jährt sich bald - das erste Bundesliga-Tor von Michael John Lema. Als das Sturm-Juwel am 2. Dezember 2018 beim 3:0 der Schwarz-Weißen gegen WAC zum 2:0 einnetzte, war die Welt in Ordnung. Jetzt schaut die Situation des mittlerweile 20-jährigen Eigenbauspielers anders aus. Seit 14. September stand Lema nur ein Mal im Kader von Coach Nestor El Maestro, kam dabei aber nicht zum Einsatz. Aktuell ist der Flügel auch im U21-Team von Werner Gregoritsch nur auf Abruf. Lemas letztes Match? Am 1. September in Altach.