Almbauer warnt: „Die Grenzgebiete werden sterben“

Eine Stunde dauert das Gespräch schon, und das Kaffeehäferl am Tisch vor Christian Bachler ist noch immer voll. Draußen auf 1450 Metern Seehöhe schaut der Winter vorbei, in der Stube zeichnet der Bauer aus Krakauhintermühlen ein düsteres Bild. „Die Grenzgebiete werden sterben“, so der 37-Jährige. „Immer mehr Junge ziehen weg. Von meinen Schulkollegen sind die meisten in Graz, Salzburg oder Wien.“