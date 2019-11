Wir verlosen zehn Konzert-Karten

Die Musikabende Graz veranstalten am 4. Dezember wieder ein tolles Konzert. Dafür garantieren Stephanie Grandpierre (Violine, Bild), Peter Matzka (Violine), Thomas Selditz (Viola), Reinhard Latzko (Violoncello) und Christian Schmidt (Bild) am Klavier. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kammermusiksaal (Congress). Am Programm stehen Mozarts Klavierquartett g-moll, KV 478 und Antonin Dvoráks Klavierquintett A-Dur, op.81. Wir verlosen 5 x 2 Tickets. E-Mail mit Kennwort „Musikabende“ bis Sonntagabend (17. 11.) an steirer@kronenzeitung.at, die Gewinner werden schriftlich verständigt.