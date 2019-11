„Ekel-Terror“ und Schreiattacken gegen Lehrer

Der Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten (VWU) ist im 15. Bezirk beheimatet. 900 Studierende aus aller Herren Länder werden hier unterrichtet. 200 davon sind Menschen, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind und Deutschkurse in Anspruch nehmen, um den Aufgaben an den Universitäten in der Alpenrepublik gewachsen zu sein.