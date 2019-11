Ließ Polizei gestohlenes Moped auf Straße stehen?

Offenbar schlampte die Polizei

Als die Richterin allerdings noch kurz die Besitzerin des Mopeds fragen wollte, ob vielleicht darauf vergessen wurde, das Fahrzeug abzusperren, nahm der Prozess eine skurrile Wende. Das Moped scheint trotz raschem Polizei-Erfolg verschollen zu sein. „Ich weiß, was damit passiert ist“, mischte sich plötzlich der 20-Jährige ein. „Er hat es am nächsten Tag geholt“, und zeigte auf den 17-Jährigen. Mit dem anderen Kumpel soll er den Zweitakter-Motor in sein Moped eingebaut haben und die restlichen Teile im Inn versenkt haben. Ob die Polizei tatsächlich schlampte und die Besitzerin ihr Moped nicht wieder sieht, soll in der Fortsetzung der Verhandlung geklärt werden.