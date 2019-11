Schmidhofer: „Nicht mit Jetlag auf Piste stehen“

Gewichtszunahme als Ziel

Sei sie vor einem Jahr voll fit gewesen, so sei die Ausgangsposition heuer „nach dem umständlich verlaufenen Sommer und mühsamen Wochen“ eine andere. Sie sei aber positiv gestimmt. „Ich war zwei Tage am Dachstein Gleitkurvenfahren, das war okay und hat funktioniert. Auch das Riesentorlauf-Training in Zillertal war interessant. Jetzt kommen die wichtigsten Trainingstage in Amerika. Ich hoffe, dass ich vom Level dahinkomme, wo ich im Frühling aufgehört habe.“ Zudem will sie bis zu den Speed-Rennen in Lake Louise (6. bis 8. Dezember) noch etwas an Gewicht zulegen. „Das Gewicht war letztes Jahr ein entscheidender Punkt.“