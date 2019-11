Tour mit Seltenheitswert: STS trifft auf Beethoven

Am 19. November gastieren Schiffkowitz und Schirmer im Stadttheater in Wr. Neustadt. Tags darauf treten die beiden im Porgy und Bess in Wien auf. Für diese Events verlost krone.at 5x2 bzw. 2x2 Gratistickets. Einfach das weiter unten angeführte Formular ausfüllen und abschicken. Teilnahmeschluss ist der 19.11.2019 um 12 Uhr.