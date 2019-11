Kennzeichendieb ohne Führerschein erwischt

Gegen 14.30 Uhr nahm sich die Polizei den Wagen des 22-Jährigen am Parkplatz in Volders genauer unter die Lupe. Schnell war klar, dass die beiden am Pkw angebrachten Kennzeichentafeln gestohlen waren. „Der Lenker gab an, diese in Deutschland vor etwa zwei Wochen entwendet zu haben“, heißt es von Seiten der Polizei. Auch ergab die Kontrolle, dass der Lenker nie einen Führerschein hatte. „Im Fahrzeug befanden sich neben dem Lenker auch seine Freundin sowie zwei gemeinsame minderjährige Kinder“, so die Exekutive. Nach Abschluss der Erhebungen werden Anzeigen an die zuständigen Stellen erstattet.