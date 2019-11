Volles Karacho! Pechvogel trifft sein eigenes Auto

Exeter-Verteidiger Pierce Sweeney ist das passiert, was viele Sportler, die einen Freiluftsport ausüben, schon lange befürchten. Er traf mit voller Wucht sein eigenes Auto. Der Ball flog und flog und landete schließlich exakt in der Windschutzscheibe seines Mercedes (im Video). Soll auch mal vorkommen. Sweeney übrigens konnte sich in den letzten Wochen auch über Positives freuen: Seine Mannschaft schlug in der englischen vierten Liga Nachbar Plymouth mit 4:0, verlor dann allerdings gegen Bradford 0:2.