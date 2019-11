Frontalzusammenstoß auf der Wiener Bundesstraße

Verletzungen unbestimmten Grades erlitten zwei Autolenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag um 7 Uhr früh auf der Wiener Bundesstraß. Eine Glasenbacherin (55) war auf der B1 in Hallwang von Salzburg kommend in Richtung Eugendorf unerwegs. Als ein 28-jähriger Mann aus St. Koloman aus einer Nebenstraße auf die B1 einbog, stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Während der 28-Jährige auf eine Behandlung verzichtete, wurde die Frau ins UKH gebracht. Beide Alkotests verliefen negativ.