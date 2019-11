Strache weiß nichts mehr von „Schneebrunzer“-Sager

„Nicht nüchterner Zustand“ sorgt für Gedächnislücke

Strache konnte als Zeuge im Prozess nicht bestätigen, dass er Fellner so beschimpft habe. „Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, diesen Begriff verwendet zu haben“, sagte der ehemalige FPÖ-Chef, der vor dem Gerichtssaal auch aufgrund der Causa Casinos Austria von Journalisten belagert wurde. „Ich wäre froh, wenn man das Video herbeischaffen würde“, sagte Strache. „Wenn man sieben Stunden irgendwo redet, womöglich in einem nicht nüchternen Zustand, kann man sich nicht an alles erinnern“, erklärte der ehemalige Vizekanzler.