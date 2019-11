Schweizer stirbt nach Autounfall mit Giraffe

Bei dem Crash am Sonntag war ein Taxi-Bus mit 13 Personen an Bord mit der über die Straße laufenden Giraffe kollidiert. Das Tier stürzte daraufhin auf einen entgegenkommenden Safari-Jeep, hinter dessen Steuer der Schweizer saß. Rettungskräfte gaben ihr Bestes, um den Mann am Leben zu halten. Im Krankenhaus verlor er aber nun den Kampf gegen den Tod. Die Giraffe verendete am Unglücksort.