Glemmtal rebelliert gegen geplanten Kreisel

„Mein Glaube an Experten ist ein dünner“, meinte Ex-Ortschef Peter Mitterer und erinnerte an das Debakel um die Saalbacher Parkgarage, wo Kosten explodierten. Nicht nur er bezweifelt, dass im Kreuzungsbereich Pinzgauer Straße (B311) und Glemmtaler Straße (L111) jetzt die beste Variante gefunden wird: Maishofen will das Gewerbegebiet beim Betonwerk I der Firma Rieder besser anbinden. Zusätzliche Betriebe sollen sich hier ansiedeln.