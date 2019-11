Auch Fegerl in Qualifikation der Austrian Open out

Bei den Austrian Open im Tischtennis hat kein einziger österreichischer Spieler den Aufstieg aus der Qualifikation in die am Donnerstag beginnenden Einzel-Hauptbewerbe geschafft! Als einziger ÖTTV-„Überlebender“ vom Dienstag unterlag Stefan Fegerl am Mittwoch in Linz in der dritten von vier Quali-Runden dem Kroaten Tomislav Pucar 0:4 (-10,-7,-9,-5).