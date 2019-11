Topscorer Herburger verlässt die Eisbullen

Salzburgs Top-Stürmer Raphael Herburger wird in der nächsten Saison in die Schweizer Nationalliga A zum HC Lugano wechseln. Der 30-jährige Vorarlberger, der im Moment an der Spitze der Scorerliste der Erste Bank Eishockey Liga steht und damit großen Anteil an der starken Performance der Red Bulls hat, wird somit neuerlich den Schritt in die Schweizer Top-Liga machen. Schon von 2013 bis 2016 hat Raphael Herburger in der Schweiz für den EHC Biel-Bienne gespielt. Der HC Lugano hält im Moment auf dem 7. Tabellenplatz.