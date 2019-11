Kärntner Ehepaar sorgt mit Apfelstrudel für Furore

Online-Shop floriert

Jetzt folgte der nächste, logische Schritt: In Sterling im Bundesstaat Virginia - rund eine halbe Autostunde von der Hauptstadt entfernt - errichteten die Gallents in Eigenregie eine nagelneue Großbäckerei. Der Mitarbeiterstand ist von zwei auf sieben angewachsen. Zudem startete vor wenigen Wochen der Online-Shop: „Wir bekommen Bestellungen aus mehreren Bundesstaaten bis nach Florida“, so die Kärntnerin. Das aufstrebende Start-up mit rot-weiß-roter Handschrift machte sich nun auch gesellschaftlich einen Namen. So wurde Little Austria in der Vorwoche von der Wirtschaftskammer der Region Loudoun County als Unternehmen des Jahres geehrt.