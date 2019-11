Rückschlag statt Zuschlag: Kulturmärchen geplatzt

„Wir wollen Europa zeigen, was es versäumt hat“, gab sich etwa Bürgermeister Matthias Stadler kämpferisch. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner meinte ihrerseits indes: „Wir wollen jetzt die Dynamik und den positiven Schwung aus der Bewerbungsphase mitnehmen und die Kultur in St. Pölten und in der Region weiterhin hervorheben.“