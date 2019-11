Aus Polizei-Kennzeichen Kotflügel gebastelt

Die Beschuldigten stahlen im Rahmen einer kriminellen Vereinigung in unterschiedlichen Konstellationen, immer nach vorheriger Auskundschaftung und Absprache, vorerst in Kärnten und später im Bezirk Perg insgesamt zwölf Mopeds und zahlreiche Mopedteile.

Die Mopeds brachten sie nach Hause und in den jeweiligen Garagen ihrer Elternhäuser zerlegten die Beschuldigten gemeinsam die Mopeds meistens in den Nachtstunden, wenn die Eltern schliefen, teilten die Teile untereinander auf und bauten sich sogenannte „Setup-Mopeds“ (Mopeds ohne Zulassung), welche sie sowohl im öffentlichen Straßenverkehr als auch bei sogenannten „Meetings“ zum Einsatz brachten.