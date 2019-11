Tauschen für die Pistengaudi

Neben gut erhaltenen Sportsachen lockt die Tauschbörse auch wieder mit „Salzburg Super Ski Card“-Tagespässen. Zu jeder Erwachsenenkarte gibt es ein Kinder- und Jugendticket gratis dazu. So können Familien bis 55 Prozent sparen! Die Arbeiterkammer steht auch wieder mit einem tollen Serviceangebot beratend zur Seite. In zwei Wochen, am 23. November, folgt die Tauschbörse am Salzburger Messegelände.