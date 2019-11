Zünftige Krönung für den „Winterkönig“

Prost „Hopfen und Malz - Gott erhalt’s“ - mit dem Brauspruch, der seit Jahrhunderten göttliche Hilfe einfordert, nahmen am Freitag 600 Premierengäste im Brauhaus Puntigam den „Winterkönig“ in Empfang. „13,8 Grad Stammwürze und ein Alkoholgehalt von sechs Prozent - genau richtig für die kalte Jahreszeit“, versichert Braumeister Gerald Zanker, der bei der Herstellung freilich auf rein irdische Braukenntnisse baute. Den Unterschied zum noch stärkeren Bockbier - „Zapf hinein, Bock heraus, Böcklein spring in jedes Haus“ - fordern die Kunden; und der Kunde ist (Winter-)König!