Debatte um Strafen für Schulschwänzer

Glassenere Sicht in Linz

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) bleibt trotz 157 Anzeigen im vergangenen Schuljahr gelassener: „Viele Anzeigen haben mit den Demos von Fridays for Future zu tun. Diese Strafen halte ich für überzogen.“ Was notorische Schulverweigerer betrifft, müssen Kürzungen der Sozialleistungen als allerletzte Konsequenz in Betracht gezogen werden. „Vorher musste jedoch Druck ausgeübt werden und auch Anreize geschaffen werden!“