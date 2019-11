Eine turbulente Familie

Wenn einer weiß, wie inklusives Theater geht, dann das Mezzanintheater. Schon seit Jahren arbeiten Hanni Westphal und Martina Kolbinger-Reiner immer wieder mit ganz besonderen Menschen zusammen - so auch in ihrer jüngsten Produktion „Die Frühwirths“, in der sie unter der subtilen Regie von Hanspeter Horner eine richtige Chaos-Familie über die Bühne im Grazer Kristallwerk fegen lassen.