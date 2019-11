Tag des Apfels: Alte Sorten sollen wieder wachsen

Seit Projektstart 25.000 Bäume gepflanzt

Seit der Premiere im Jahr 2006 erhielten beachtliche 25.000 kleine Obstbäume - nicht nur Apfel - eine Tiroler Pflegefamilie. Sie stehen nun in Hausgärten, auf großen Wiesen und in kleinen Parks. Regelmäßig schauen die Baumwärter der Gartenbauvereine vorbei und stehen den neuen Besitzern mit Rat und Tat zur Seite. Gregor Semmelhofer, Obmann der Tiroler Baumwärter, zeigt sich zufrieden: „Innerhalb von fünf Jahren erfolgen zahlreiche Erziehungsschritte. Nur so entwickeln sich großkronige Bäume. In den meisten Fällen klappt das hervorragend.“