Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klub stinksauer

Bittere Panne! Transfer von Europameister geplatzt

Fußball International
03.09.2025 07:02
Aymeric Laporte (2. von re.) sollte eigentlich nach Bilbao wechseln. Doch die Dokumente trafen ...
Aymeric Laporte (2. von re.) sollte eigentlich nach Bilbao wechseln. Doch die Dokumente trafen zu spät ein.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Ist das bitter! Wegen einer Dokumenten-Panne ist der Wechsel von Europameister Aymeric Laporte von Al-Nassr zu Athletic Bilbao doch noch geplatzt.

0 Kommentare

Eigentlich hatten sich der Saudi-Verein und der La-Liga-Klub auf einen Transfer geeinigt. Der Innenverteidiger hätte einen Dreijahresvertrag in Bilbao unterschreiben sollen. Doch weil offenbar Al-Nassr die notwendigen Transfer-Dokumente zu spät bei der FIFA eingereicht hatte, kam der Deal am Deadline Day nicht mehr zustande.

Aymeric Laporte
Aymeric Laporte(Bild: APA/AFP/Ali Al-HAJI)

Es gibt noch Hoffnung
Athletic Bilbao ist stinksauer, gibt aber noch nicht auf. Man hofft, dass die FIFA und der spanische Verband RFEF doch noch einlenken.

Bereits von 2012 bis 2018 war Laporte für die Basken aufgelaufen. Anschließend wechselte der 31-Jährige für 65 Millionen Euro zu Manchester City, dann ging’s zu Al-Nassr in die Wüste. 2024 kürte er sich mit Spanien zum Europameister.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.217 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
156.692 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Ausland
Justizkrimi um jungen Red-Bull-Milliardär „Boss“
126.107 mal gelesen
Der Milliardärssohn soll mit seinem Ferrari den Motorradpolizisten mehr als 200 Meter ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2591 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1222 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Wirtschaft
Inflation im August auf 4,1 Prozent geklettert
1100 mal kommentiert
Die Inflation lag im August bei 4,1 Prozent, das ist der höchste Wert seit Langem.
Mehr Fußball International
Hans Krankl:
„Marko wird Toni knacken – und die WM ist Pflicht“
Klub stinksauer
Bittere Panne! Transfer von Europameister geplatzt
Live auf krone.tv
TV-Legende Hans Huber feiert ein Comeback
Das gab’s noch nie
Rekorddeal! Rapid „auf neuer Ebene angekommen“
3,5 Jahre ohne Einsatz
ÖFB-Rückkehrer: „Rangnick-Anruf kam überraschend“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf