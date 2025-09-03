Bittere Panne! Transfer von Europameister geplatzt

Ist das bitter! Wegen einer Dokumenten-Panne ist der Wechsel von Europameister Aymeric Laporte von Al-Nassr zu Athletic Bilbao doch noch geplatzt.
Eigentlich hatten sich der Saudi-Verein und der La-Liga-Klub auf einen Transfer geeinigt. Der Innenverteidiger hätte einen Dreijahresvertrag in Bilbao unterschreiben sollen. Doch weil offenbar Al-Nassr die notwendigen Transfer-Dokumente zu spät bei der FIFA eingereicht hatte, kam der Deal am Deadline Day nicht mehr zustande.
Es gibt noch Hoffnung
Athletic Bilbao ist stinksauer, gibt aber noch nicht auf. Man hofft, dass die FIFA und der spanische Verband RFEF doch noch einlenken.
Bereits von 2012 bis 2018 war Laporte für die Basken aufgelaufen. Anschließend wechselte der 31-Jährige für 65 Millionen Euro zu Manchester City, dann ging’s zu Al-Nassr in die Wüste. 2024 kürte er sich mit Spanien zum Europameister.
