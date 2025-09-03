Bittere Panne! Transfer von Europameister geplatzt

Eigentlich hatten sich der Saudi-Verein und der La-Liga-Klub auf einen Transfer geeinigt. Der Innenverteidiger hätte einen Dreijahresvertrag in Bilbao unterschreiben sollen. Doch weil offenbar Al-Nassr die notwendigen Transfer-Dokumente zu spät bei der FIFA eingereicht hatte, kam der Deal am Deadline Day nicht mehr zustande.