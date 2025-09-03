TV-Legende Hans Huber feiert ein Comeback

„Ich freue mich extrem auf diese interessante Aufgabe“, sagt Huber vor seinem Comeback. Wobei der 81-Jährige ja nie wirklich weg vom Ball war, immer wieder als Moderator (z.B. bei der Copa Pele) oder bei Medienschulungen im Einsatz ist. „Weil es mir Spaß macht. Ich hatte und habe das Glück, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben.“ Huber war von 1975 bis 2009 für den ORF tätig.