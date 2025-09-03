TV-Legende Hans Huber feiert ein Comeback

Hans Huber greift wieder zum Mikrofon! Und zwar für die „Krone“. Die TV-Legende ist am Mittwoch als Co-Kommentator beim U19-Länderspiel zwischen Österreich und Belgien im Einsatz, die Partie startet um 16.30 Uhr und ist live auf krone.tv und krone.at zu sehen.
Ein Stück TV-Geschichte wird heute auf krone.tv und krone.at geschrieben. Der legendäre Hans Huber greift nämlich wieder zum Mikrofon, fungiert bei der Live-Übertragung des U19-Test-Länderspiels Österreich gegen Belgien (16.30 Uhr) als Co-Kommentator.
„Ich freue mich extrem auf diese interessante Aufgabe“, sagt Huber vor seinem Comeback. Wobei der 81-Jährige ja nie wirklich weg vom Ball war, immer wieder als Moderator (z.B. bei der Copa Pele) oder bei Medienschulungen im Einsatz ist. „Weil es mir Spaß macht. Ich hatte und habe das Glück, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben.“ Huber war von 1975 bis 2009 für den ORF tätig.
Huber bricht sein Versprechen nicht
Zur absoluten Legende wurde er durch seine Einsätze bei den denkwürdigen Länderspielen gegen Schweden (1997) und Israel (2001). Nach seinem ORF-Abschied hatte Huber versprochen, niemals für einen anderen TV-Sender zu kommentieren. Huber sagt mit einem Augenzwinkern: „Und dieses Versprechen breche ich auch nicht, schließlich bin ich ja für die Krone als Co-Kommentator im Einsatz.“
Volles Sport-Programm auf krone.tv und krone.at
Das Match der Truppe von Teamchef Martin Scherb birgt viel Spannung, der Kern unserer Truppe sind jene Spieler, die 2024 ins Viertelfinale der U17-EM auf Zypern vorstießen.
In dieser Woche warten aber noch weitere Live-TV-Höhepunkte auf krone.tv und krone.at. Am Freitag ist der Testschlager Rapid gegen Venezia (18 Uhr, mit Co-Kommentator Michael Konsel) zu sehen, am Samstag folgen die Handball-Partie Graz gegen Fivers und ein weiteres ÖFB-U19-Match (19 Uhr, gegen Belgien).
