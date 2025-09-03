Wasserschaden-Abzocke kostet Paar über 600 Euro

Arbeiterkammer warnt vor Betrug

Die Arbeiterkammer unterstützt Privatpersonen bei Firmen-Betrug. Es sei aber schwierig, gegen jemanden vorzugehen, wenn unklar ist, wer die Firma überhaupt ist. Dennoch: „Wer in einer Notsituation Hilfe braucht, darf nicht über den Tisch gezogen werden“, sagt AKNÖ-Präsident Markus Wieser gegenüber der „Krone“. Die Arbeiterkammer empfiehlt daher, bei Installateuren auf geprüfte heimische Firmen zu setzen und über Preise schon vorab zu sprechen. „Und im äußersten Fall die Polizei rufen und Anzeige erstatten“ –was auch das junge Paar schlussendlich tat.