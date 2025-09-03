Vorteilswelt
Rangnicks Knipser

Magisches Quartett ist Österreichs Trumpf

Fußball
03.09.2025 06:33
Unter Ralf Rangnick Österreichs torgefährlichster Spieler: Michael Gregoritsch.
Unter Ralf Rangnick Österreichs torgefährlichster Spieler: Michael Gregoritsch.(Bild: AFP/JOE KLAMAR)

Sie sind die Lebensversicherung von Österreichs Fußball-Nationalteam! Vier Mann haben in der Ära von Teamchef Ralf Rangnick 47 der 68 Tore erzielt, das entspricht 69 Prozent! Einer aus diesem magischen Quartett ist auch der unumstrittene Assist-König.

Was bei der Premiere von Ralf Rangnick seinen Anfang nahm, hält bis heute als Trend an: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch und Marcel Sabitzer hießen Österreichs Torschützen beim 3:0-Sieg am 3. Juni 2022 in Kroatien – dem ersten Spiel unter dem neuen Teamchef! Über drei Jahre später bilden sie gemeinsam mit Christoph Baumgartner jenes Quartett, das in den ersten 36 Matches der Ära Rangnick in erster Linie für die Tore verantwortlich zeichnete.

Die Zahlen geben eine deutliche Sprache wieder: Die vier Offensiv-Waffen waren, seitdem der 67-Jährige in der Alpenrepublik das Sagen hat, für 47 der 68 Tore verantwortlich (siehe Statistik rechts) – was einer beeindruckenden Quote von 69 Prozent entspricht!

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
Ähnliche Themen
Ralf Rangnick
Österreich

Folgen Sie uns auf