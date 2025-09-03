Magisches Quartett ist Österreichs Trumpf

Was bei der Premiere von Ralf Rangnick seinen Anfang nahm, hält bis heute als Trend an: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch und Marcel Sabitzer hießen Österreichs Torschützen beim 3:0-Sieg am 3. Juni 2022 in Kroatien – dem ersten Spiel unter dem neuen Teamchef! Über drei Jahre später bilden sie gemeinsam mit Christoph Baumgartner jenes Quartett, das in den ersten 36 Matches der Ära Rangnick in erster Linie für die Tore verantwortlich zeichnete.

Die Zahlen geben eine deutliche Sprache wieder: Die vier Offensiv-Waffen waren, seitdem der 67-Jährige in der Alpenrepublik das Sagen hat, für 47 der 68 Tore verantwortlich (siehe Statistik rechts) – was einer beeindruckenden Quote von 69 Prozent entspricht!