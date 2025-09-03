Schulbusse kamen nicht: „Kinder wurden vergessen“

Getrübt wurde der Start in das neue Schuljahr für manche Kinder in Nikitsch am vergangenen Montag. Sie hatten sich bereits auf den ersten Schultag gefreut und wollten mit dem Bus zur Mittelschule nach Großwarasdorf fahren. Doch der kam nicht. Die Schüler warteten geduldig, doch als die Sorge immer größer wurde, zu spät zu kommen, verständigten sie ihre Eltern.