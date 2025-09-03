Schulbusse kamen nicht: „Kinder wurden vergessen“

Anlaufschwierigkeiten gab es am ersten Schultag bei der Beförderung der Schüler im Burgenland. Kinder wurden vergessen, Busse waren überfüllt. Jetzt soll nachgebessert werden.
Getrübt wurde der Start in das neue Schuljahr für manche Kinder in Nikitsch am vergangenen Montag. Sie hatten sich bereits auf den ersten Schultag gefreut und wollten mit dem Bus zur Mittelschule nach Großwarasdorf fahren. Doch der kam nicht. Die Schüler warteten geduldig, doch als die Sorge immer größer wurde, zu spät zu kommen, verständigten sie ihre Eltern.
„Einfach vergessen“
„Die Kinder wurden einfach vergessen“, ärgert sich FGM-Gemeinderat Vinzenz Fleischhacker. Anscheinend habe es über den Sommer einen Wechsel bei den Transportunternehmen gegeben, so Fleischhacker. Auch Bürgermeister Christian Balogh bestätigt, dass sich Eltern deswegen bei ihm gemeldet hätten. Er habe sich daraufhin sofort an das Land gewandt, am gestrigen Dienstag sei der Bus wieder regulär gefahren.
Bus war überfüllt
Auch in Pinkafeld warteten Schüler offenbar vergebens. Laut FPÖ-Verkehrssprecher Thomas Grandits war der erste Schulbus kurz vor 7 Uhr heillos überfüllt, sodass manche Schüler nicht einstiegen konnten und auf den zweiten Bus ausweichen wollten. Doch dieser kam nicht. Nach Rückfragen habe es geheißen, dass die Linie nicht mehr geführt werde. „Das ist ein unglaubliches Managementversagen und sorgt bei Schülern wie Eltern für massiven Druck“, so Grandits.
Die Kinder wurden einfach vergessen.
FGM-Gemeinderat Vinzenz Fleischhacker
„Gezielte Maßnahmen“
Bei den Verkehrsbetrieben Burgenland (VBB) will man auf parteipolitische Aussagen nicht eingehen. Aufgrund eines erhöhten Verkehrsaufkommens im Umfeld der Schulen sei es zu Verspätungen des Verstärkerbusses gekommen. Man bedaure die unangenehme Situation und werde durch gezielte Maßnahmen für eine Verbesserung der Verkehrssituation sorgen. Die ersten Tage nach Schulbeginn seien erfahrungsgemäß schwer vorhersehbar, eine verlässliche Einschätzung sei erst nach den ersten Betriebstagen möglich.
„Fakt ist: Die Verbindung von Hartberg über Pinkafeld nach Oberschützen wird von der Verbundlinie Steiermark organisiert, wobei auch hier in den ersten Tagen nach Schulbeginn noch keine abschließende Bewertung möglicher Engpässe erfolgen kann“, so die VBB. Ab heute, Mittwoch, werde ein Verstärkerbus zwischen Pinkafeld und Oberschützen eingesetzt.
