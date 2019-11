Verurteilung wegen Mordes nach mehr als 14 Jahren

Zur Tat war es in der Nacht auf den 6. Juni 2005 im niederösterreichischen Wilhelmsburg gekommen. Laut Anklage hatte der Mann mit einem Küchenmesser auf seine Ehefrau eingestochen und ihr dabei eine Wunde am Hals zugefügt. Die Frau starb in der Folge an dem starken Blutverlust, da die Klinge unter anderem die Halsschlagader verletzt hatte. Nach der Tat deckte der Mann die Leiche, die im Bett lag, zu, wusch die Tatwaffe ab und steckte sie in den Geschirrspüler. Mit den vier gemeinsamen Kindern im Alter zwischen zehn und 15 Jahren flüchtete der Beschuldigte am nächsten Tag in den Kosovo. Ihnen gegenüber gab er allerdings im Vorfeld an, sie würden einen Ausflug an den Neusiedler See machen.