Oktober war der wärmste seit Beginn der Messungen

Demnach lag die Durchschnittstemperatur im Oktober um 0,69 Grad Celsius über dem Referenzwert der Jahre 1981 bis 2000. „Es ist der fünfte Monat in Folge, in dem ein Rekord eingestellt wird oder nahezu eingestellt wird“, erklärten die Copernicus-Experten. Besonders warm war es in großen Teilen der Arktis.