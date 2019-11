FPÖ will SPÖ mit in Liederbuch-Skandal ziehen

Die FPÖ setzt im Ablenkungsmanöver rund um die Liederbuch-Affäre einen drauf: Nachdem sich die Blauen zunächst über das „kommunistische Liedgut“ der Sozialistischen Jugend empörten, ärgert man sich nun auch über das Lied der „Internationalen Brigaden“ auf der Homepage einer SPÖ-Ortsgruppe im Weinviertel. Es verherrliche den „grauenhaften“ Bürgerkrieg in Spanien von 1936 bis 1939, so Generalsekretär Christian Hafenecker am Dienstag. Der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek wiederum empfiehlt vor allem der ÖVP Steiermark, auch in ihren Reihen nach ähnlichen Texten zu suchen.