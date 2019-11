„Verstörend“: FPÖ empört sich jetzt über SJ-Lieder

„Während die FPÖ immer wieder mit Liederbüchern in Verbindung gebracht wird, für die sie nichts kann, vertreibt die SJ Tonträger mit kommunistischen Blutliedern in ihrem Onlineshop sogar selbst“, so Hafenecker. „Hier zeigt sich, mit welcher Doppelmoral die ultralinken Moralapostel tatsächlich arbeiten.“ Er forderte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner auf, „den antidemokratischen Kommunisten in ihrer Partei die Rote Karte zu zeigen“. Europa habe „lange genug unter diesem menschenverachtenden System gelitten“.