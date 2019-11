Kein Einbrecherglück: Tätern fiel Tresor auf Boden

Die Täter drangen in der Nacht in ein Pinzgauer Hotel ein und hatten es auf einen Möbeltresor in der Rezeption abgesehen. Dabei scheiterte es jedoch am Abtransport. Nachdem die Einbrecher das Büro durch das Fenster verlassen hatten und den Tresor in eine Scheibtruhe hievten, kippte ihnen der Tresor nach vorne. Die Unbekannten flüchteten daraufhin ohne Beute. Der Tresor ist mittlerweile wieder in den Händen der Besitzer, es enstand nur ein leichter Sachschaden.