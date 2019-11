Darum ist ein warmes Mittagessen so wichtig

Grundsätzlich gilt: Warmes Essen ist nicht Pflicht. Dennoch gibt es Lebensmittel, die man im rohen oder kalten Zustand nicht so gut verträgt wie im warmen. Vor allem Fleisch, Kartoffeln und manche Gemüsesorten gehören unbedingt gekocht und sind warm auch besser verträglich. Warme Mahlzeiten sind außerdem hygienischer, da Keime abgetötet werden. In manchen Ländern schwört man auf warme Mahlzeiten schon zum Frühstück, da sie den Magen auf die folgenden Speisen des Tages vorbereiten. Achten Sie also darauf, mindestens einmal am Tag eine warme Mahlzeit zu sich zu nehmen.