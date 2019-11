Betrunkener Polizist kracht bei Kontrolle in Pkw

Schier unglaubliche Szenen haben sich in der Nacht auf Montag in Tirol abgespielt! Ein alkoholisierter Polizist (55), der gerade nicht im Dienst war, krachte in ein Fahrzeug, das kurz davor von einem seiner Kollegen im Zuge einer Verkehrskontrolle gestoppt worden war. Die Beamten konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, doch sowohl die beiden Insassen des kontrollierten Pkw als auch der 55-Jährige wurden erheblich verletzt.