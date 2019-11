Jugendliche prahlen mit brutalem Mord an Katze

„Ich bin völlig fassungslos“

„Ich bin einfach nur verzweifelt und völlig fassungslos. Wer schafft es, einem hilflosen, freundlichen Tier so etwas anzutun?“, ist die Besitzerin von „Luke“ entsetzt. Nachdem sie in sozialen Medien eindringlich nach ihm gesucht hatte, wurde ihr ein Bild ihres süßen Katers zugeschickt. „Tot! Wir können nicht glauben, dass es solche Menschen gibt.“ Ihr kleines Töchterl, das den Schmusekater so geliebt hat, weint nach ihm, ruft „Luke“, sucht ihn immerzu. Wer soll einem Kind so etwas erklären?