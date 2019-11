„Erholungseffekt für FPÖ ist nicht zu erwarten“

Was bedeutet die Liederbuch-Affäre für die bevorstehende Wahl in der Steiermark? Und was für die Sondierungen sowie die Regierungsbildung? Ist die Reaktion der FPÖ ein Schwächezeichen von Parteichef Norbert Hofer? Im „Krone“-Interview gibt Meinungsforscher Peter Hajek aufschlussreiche Antworten.