Jugendlicher (17) nahe Graz aus Bach gerettet

Ein Jugendlicher hat sich in der Nacht auf Freitag aus einem Bach in Eggersdorf bei Graz retten lassen. Der 17-Jährige rief bei den Einsatzkräften an und sagte, er sei von einer Brücke vier Meter tief ins Wasser gefallen. Er erlitt in dem nur etwa 15 Zentimeter tiefen Bach Prellungen.