Neue Beißkorb-Pflicht: Kritiker zeigen die Zähne

Nicht nur das seit Freitag geltende Rauchverbot macht den heimischen Wirten das Leben schwer: Manfred Rieger, Spartenvorsitzender des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes, fürchtet, dass nun viele Hundebesitzer nicht mehr ins Gasthaus gehen werden. Denn die vom Landtag beschlossene Beißkorbpflicht gilt nicht nur auf Spielplätzen oder vor Schulen, sondern auch in Lokalen. Rieger: „Ich hatte in meinem Hotel in Pressbaum noch nie Probleme mit Hunden. Auch meine Kollegen wissen von keinen Vorfällen.“ Die neue Regelung sei daher nicht nur unsinnig, sondern bedeute - wie schon Rauchverbot und Allergenverordnung - eine „weitere Belastung für die heimische Gastronomie“.