England-Rückkehr? Besiktas will Karius loswerden!

Wie die türkische Zeitung „Takvim“ berichtet, will Ahmet Nur Cebi, Präsident des Klubs, im Winter einen radikalen Umbruch einleiten. Der Grund: In der Süper Lig liegt Besiktas nur auf dem achten Platz. Auch in der Europa League läuft es alles andere als nach Plan: drei Niederlagen in drei Spielen gegen Wolverhampton, Bratislava und Braga!