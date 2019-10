Brite starb kopfüber auf hohem Rauchfang hängend

Ein Mann, der stundenlang kopfüber an einem mehr als 80 Meter hohen Rauchfang hing, ist trotz verzweifelter Rettungsversuche der britischen Polizei und Feuerwehr gestorben. Anrainer im nordenglischen Carlisle hatten bereits in der Nacht auf Montag Schreie und Jammern aus großer Höhe gehört. Der Tod des Mannes wurde nach stundenlangem Kampf am frühen Abend festgestellt.