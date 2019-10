Hunderttausende Euro Schaden nach Einbruch

In der Zeit zwischen Freitagabend, 25. Oktober 2019, und Montagfrüh, 28. Oktober 2019, brachen bislang unbekannte Täter über eine Blechtüre in den Heizraum eines Einkaufszentrums ein. Dort stemmten sie ein Loch in eine Gipskartonwand und gelangten so in das Lager des Optikergeschäftes. Aus dem Geschäft stahlen die Unbekannten in der Folge rund 1.200 Stück Brillenfassungen und 600 Stück Sonnenbrillen (jeweils verschiedener Marken) sowie mehrere optische Geräte zur Feststellung der Sehstärke. Auch eine größere Menge an Brillenetuis stahlen die Täter, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.