Dominic Thiem: „Ich kann mein Glück kaum fassen!“

„Krone“: Fünf Turniersiege in dieser Saison, daheim die Trophäen in Kitzbühel und am Sonntag in Wien geholt. So emotional hat man dich selten gesehen.

Dominic Thiem: Ehrlich! Ich kann mein Glück kaum fassen. Seit meiner Kindheit verfolge ich das Turnier in Wien, habe als Fan, als Qualifikant und als Profi bewegende Momente erlebt. Dieser Titel überstrahlt nun alles!