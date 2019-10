Hunney Pimp: Rap-Noir mit feministischem Anspruch

Geheimnisvoll

Die exakte Geschichte hinter „Chicago Baby“ lässt Hunney Pimp geheim, schließlich wurde sie aus einem persönlich sehr enttäuschenden Erlebnis heraus kreiert und entwickelte sich dann zu einer drogengeschwängerten, rauschähnlichen Liebesbeziehung á la Bonnie & Clyde, die einen stringenten konzeptionellen Bogen beinhaltet und eine vollinhaltliche Geschichte erzählt. Das Grobkonzept hat Hunney Pimp schnell erklärt. „Hunney Pimp erwischt die falschen Drogen, befindet sich in Wien und fühlt sich so, als würde sie in der mafiösen 60er-Jahre-Szene in Chicago befinden. Dann beginnt die Bonnie-&-Clyde-Story und die geht möglicherweise am Ende schief.“ Am Ende des Albums erfährt man etwas mehr über die Hauptprotagonistin, eine Fortsetzung ist nicht ausgeschlossen, auch wenn sich die Salzburgerin stilistisch garantiert wieder drehen wird, denn Stillstand bedeutet für sie Rückschritt.