17-Jährige gestand zweifachen Tötungsversuch

Am 23. September lockte die 17-Jährige laut Polizei ihren Ex-Freund - einen Inder (30) - in den Keller seines Wohnhauses in Salzburg. Dort schlug sie mit einem Hammer auf den Hinterkopf des Mannes. Einen zweiten Schlag konnte er abwehren. Er ging auch nicht zur Polizei. Am Dienstagabend folgte der zweite mutmaßliche Tötungsversuch: Die 17-Jährige versteckte sich laut Polizei mit einem Messer in einem Gebüsch vor dem Haus des 30-Jährigen. Als der Mann sie bemerkte, lief er davon, stürzte und begann zu schreien. Daraufhin ergriff sie die Flucht.