Einbrecher hatte es auf Firmen-Tresor abgesehen

Ein Einbrecher trieb in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Unterland sein Unwesen! Der Unbekannte verschaffte sich in Münster Zutritt zu einem Firmengebäude und versuchte, einen Tresor aufzubrechen. Nachdem er dies nicht geschafft hatte, ergriff er mit ein paar Euro, die er in einer Handkasse fand, die Flucht.