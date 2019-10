Vollbremsung! Fahrgast gegen Scheibe geschleudert

Brenzliger Zwischenfall am Samstagnachmittag am Terminal Marktplatz in Innsbruck! Nachdem ein Kind plötzlich auf die Straße gelaufen war, musste ein Busfahrer abrupt abbremsen. Ein Insasse wurde dabei gegen die Scheibe geschleudert - er erlitt erhebliche Verletzungen. Das Kind lief davon. Die Polizei sucht nun Zeugen!