Karate-Hoffnung holt erstes Gold überhaupt

Erstmals überhaupt jubelt rot-Weiß-Rot über WM-Gold im Nachwuchs-Karate. Drei Jahre nach Alisa Buchinger in der allgemeinen Klasse schlug nun Marina Vukovic vom Leistungszentrum Pinzgau bei den Junioren zu. Die 16-jährige Hak-Schülerin zog nach vier souveränen Siegen in Chile ins Finale in der Klasse über 59 Kilo ein, wo sie die amtierende Europameisterin Golubewa (Rus) mit 2:1 bezwang. Bundescoach Manfred Eppenschwandtner jubelte: „Für die Zukunft braucht uns in Salzburg nicht bange zu sein. Es zeigt wieder einmal mehr, wie gut auch die Nachwuchsarbeit in Salzburg läuft. Die gute Arbeit von Thomas Kaserer, der seit ca. drei Jahren als Stützpunkttrainer einmal wöchentlich im Pinzgau mit dem Leistungszentrum trainiert, hat sich hiermit mehr als bewährt.“