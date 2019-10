Van der Bellen mit neuem Hundeglück in der Hofburg

Und das Engagement der Jungen? Worauf führen Sie das zurück? Was unterscheidet es von den Aubesetzern in Hainburg oder den Atomkraft-Gegnern Ende der Siebziger?

Auch diese Bewegungen kamen von den Jungen. Aber heute sind es fast Kinder. Sie sind noch viel informierter als die Generationen früher. Vielleicht durch das Smartphone und das Internet? Ich beschäftige mich seit 30 Jahren intensiv mit der Klimakrise und merke nun, dass das Thema endlich auch in der Wirtschaft angekommen ist. Es bewegt sich was. Bei der UNO-Konferenz letztes Jahr mit Emmanuel Macron haben all die großen Investmentfonds wie Black Rock oder Unternehmen wie Microsoft berichtet, dass alle nun nur noch nachhaltige Investitionen wollen. Das gibt Hoffnung.