Betonklotz in Siedlung: Anrainer auf Barrikaden

Riesenwirbel in der Salomongasse in Wien-Jedlersdorf: Eine Immobiliengesellschaft plant, auf einem Grundstück zehn Wohnungen zu errichten. Die Anrainer kündigen Widerstand an und erhalten Unterstützung von Bezirksrat Hans Jörg Schimanek (WIFF): „Das zerstört den Charakter der Gartensiedlung.“